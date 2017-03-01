​Сегодня в Правительстве области врио губернатора Дмитрий Миронов встретился с авторами самых интересных предложений в программу стратегии развития региона «Десять точек роста». Были представлены наиболее актуальные идеи, касающиеся улучшения качества жизни в различных сферах.



– Приступив к разработке программы «10 точек роста», мы старались максимально привлечь общественность, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Были организованы центры сбора предложений. Поделиться своими идеями люди могли посредством Интернета, а также через многофункциональные центры, приемные Общественной палаты. И наши усилия увенчались успехом. Мы получили хороший отклик. Поступило 6485 предложений. Это говорит о том, что люди социально активны и готовы принимать участие в развитии региона.



Дмитрий Миронов поблагодарил присутствующих за активную социальную позицию и предложил обсудить наиболее интересные и значимые для Ярославской области предложения.



Фермер Павел Морозов из Брейтова рассказал главе региона о своем проекте по созданию сельскохозяйственного кооператива. Сейчас на территории района достаточно много мелких производителей, но они неконкурентоспособны. От проблем в вопросах производства и сбыта, считает Павел Морозов, можно избавиться, только объединившись. Кооперация позволит планировать объемы необходимой продукции и сроки ее производства, предоставлять членам объединения доступ к семенному фонду и кормам, а также поможет обеспечить сбыт на федеральном и областном уровне. В конечном итоге, по мнению автора, это приведет к укреплению продовольственной безопасности региона.



Дмитрий Миронов высоко оценил предложенный проект.



– Развитие сельского хозяйства – одно из приоритетных направлений нашей деятельности, – отметил глава региона. – Проводится большая работа, в частности, по вводу земель сельхозназначения в оборот. И мы заинтересованы в том, чтобы защищать интересы сельхозпроизводителей.



Предложение жителя Рыбинска Ивана Шилова касалось популяризации массового спорта. Проект предполагает создание спортивных клубов на базах обычных школ. Это, по мнению автора, позволит привлечь к здоровому образу жизни большое количество несовершеннолетних и не потребует серьезных финансовых вложений. Сначала необходимо будет определить способности детей к тем или иным видам спорта, затем организовать соответствующие внеклассные занятия (по одному-два раза в неделю) и осветить спортивные достижения внутри школ с помощью социальных сетей и статей в школьных газетах.



Дмитрий Миронов сказал, что проект, ориентированный на то, чтобы увести детей с улицы и отвлечь от всевозможных гаджетов, полностью соответствует приоритетам Правительства области.



Еще одно предложение касалось Даниловского района и повышения его культурного и туристического потенциала. Автор – корреспондент районной газеты Марина Бородина – предлагает организовать в Данилове театральный фестиваль, посвященный 100-летию известного режиссера Юрия Любимова. В городе даже сохранился дом, в котором он родился. Цикл моноспектаклей «Рассказы старого трепача» на улицах Данилова и других населенных пунктов района, уверена она, вызовет большой интерес у населения.



Кстати, проект уже поддержан организаторами Международного Волковского фестиваля, есть соглашение о сотрудничестве с фондом Любимова, а также с Ярославским театральным институтом.



Дмитрий Миронов, со своей стороны, также гарантировал помощь и поддержку в этом вопросе, пообещав, что фестиваль будет включен в региональный календарь событий.



Также прозвучало предложение вывести памятные мероприятия, связанные с Ситской битвой, на региональный уровень. Говорили о создании интернет-портала хороших новостей, а также о программе оздоровления экологии, предусматривающей озеленение и благоустройство территорий области.



В завершение встречи Дмитрий Миронов еще раз поблагодарил участников за активную гражданскую позицию и предложения и заверил, что все они лягут в основу будущей стратегии развития региона:



– Программа «10 точек роста» стала хорошей площадкой для организации общественного диалога. Власть обязана уметь слушать и слышать людей. Мы консолидировали усилия ради одной общей цели – сделать жизнь населения нашей области лучше.