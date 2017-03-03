|Сегодня в музее «Космос» открывается выставка «Мир говорит: «Спасибо!», посвященная юбилею первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. 6 марта ей исполняется 80 лет.
Посетители смогут увидеть подарки, преподнесенные Валентине Владимировне во время ее многочисленных зарубежных командировок.
Уникальная коллекция принадлежит Ярославскому государственному историко-архитектурному и художественному музею-заповеднику, в фондах которого более двух тысяч подобных экспонатов. Большая их часть никогда не была представлена зрителю.
В экспозиции – ювелирные украшения: бусы, ожерелья, кулоны, выполненные из разных материалов, подаренные знаменитой ярославне во время ее поездок в Ливан, на Кубу, в Аргентину. Есть японские национальные музыкальные щипковые инструменты: тайко, со, сямисэн. Коллекцию дополняют веера, выполненные из шелка и кости, – память о визите Валентины Терешковой в Испанию, красочные платки, шали и шарфы, тканые гобелены из Египта и Чехии.
Также представлены фотографии, запечатлевшие зарубежные поездки Валентины Терешковой в 1963 году, после ее полета в космос.
На открытии выставки «Мир говорит: «Спасибо!» с концертной программой выступят учащиеся центра детского творчества «Витязь». Кроме того, гости праздника примут участие в посадке рассады в рамках музейного проекта «Ромашковый рай», старт которому был дан много лет назад. Девизом этой акции стали слова с одной из многочисленных поздравительных открыток, присланных Валентине Терешковой: «Чтобы завтра цвели для всех цветы, сейте сегодня их семена».
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