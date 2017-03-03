|Врио губернатора Дмитрий Миронов поздравил Валентину Терешкову с тем, что в соответствии с указом Президента России Владимира Путина она удостоена ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
В поздравительной телеграмме, в частности, говорится:
«Подписанный Президентом Российской Федерации указ подчеркивает значительность Вашего вклада в укрепление российской государственности, формирование прочной основы политического и социально-экономического развития страны. Награда является признанием Ваших огромных заслуг перед страной как человека и гражданина, безгранично преданного высоким патриотическим идеалам».
Валентина Терешкова – единственная в мире женщина, совершившая космический полет в одиночку, первая женщина в России в звании генерал-майора. Многие годы она занимается законотворческой и общественной деятельностью, отстаивает интересы Ярославской области на федеральном уровне. Уже не первый срок Валентина Терешкова работает депутатом Государственной Думы РФ, занимает должность заместителя председателя комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.
6 марта у Валентины Терешковой будет юбилей.
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