Врио губернатора Дмитрий Миронов поздравил Валентину Терешкову с тем, что в соответствии с указом Президента России Владимира Путина она удостоена ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.



В поздравительной телеграмме, в частности, говорится:



«Подписанный Президентом Российской Федерации указ подчеркивает значительность Вашего вклада в укрепление российской государственности, формирование прочной основы политического и социально-экономического развития страны. Награда является признанием Ваших огромных заслуг перед страной как человека и гражданина, безгранично преданного высоким патриотическим идеалам».



Валентина Терешкова – единственная в мире женщина, совершившая космический полет в одиночку, первая женщина в России в звании генерал-майора. Многие годы она занимается законотворческой и общественной деятельностью, отстаивает интересы Ярославской области на федеральном уровне. Уже не первый срок Валентина Терешкова работает депутатом Государственной Думы РФ, занимает должность заместителя председателя комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.



6 марта у Валентины Терешковой будет юбилей.