​Сотрудники департамента лесного хозяйства по Центральному федеральному округу провели внеплановую выездную проверку готовности Ярославской области к пожароопасному сезону 2017 года.



– Специалисты из ЦФО оценили обеспеченность средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, систему организации мобильных групп пожаротушения и добровольных пожарных дружин, – рассказал директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. – Кроме того, был проанализирован уровень подготовки специалистов по тактике и технике тушения лесных пожаров, подготовка пожарно-химических станций, пунктов хранения противопожарного инвентаря, пожарно-наблюдательных вышек и мачт.



Николай Савельев добавил, что в рамках проверки прошло инспектирование подготовленной к пожароопасному сезону специализированной лесопожарной техники и оборудования, а также условий ее хранения, оформления и технического обслуживания. Помимо этого, специалисты проверили укомплектованность и уровень подготовки сотрудников, закрепленных за каждой единицей лесопожарной техники.



В 2017 году тушение лесных пожаров на территории Ярославской области будут осуществлять 14 пожарно-химических станций СГБУ ЯО «Лесная охрана» и одна – ГПОУ ЯО «Рыбинский лесотехнический колледж».



В ходе работы комиссии проинспектированы заключение соглашений, договоров на подготовку и привлечение сил и средств пожаротушения, а также межведомственное и информационное взаимодействие организаций, осуществляющих тушение лесных пожаров.



По итогам проверки, которая проходила в течение недели, комиссия пришла к выводу, что Ярославская область к пожароопасному сезону 2017 года готова.