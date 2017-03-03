|Дмитрий Миронов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию со дня создания Ярославского областного союза женщин.
– Тридцать лет – серьезная дата для общественной организации, – сказал Дмитрий Миронов. – За прошедшие годы вы сделали множество нужных и полезных дел. Областной союз женщин всегда занимает активную жизненную позицию, никогда не уклоняется от решения самых острых проблем. В центре его внимания неизменно остаются охрана материнства и детства, поддержка семейных ценностей, повышение общественного статуса женщины. Эти приоритеты особенно актуальны и значимы сегодня, когда активизировались попытки разрушить многовековые традиции нашего народа.
Дмитрий Миронов дал высокую оценку участию союза женщин в работе комиссий и советов, созданных при Правительстве области. Он отметил, что это позволяет эффективнее добиваться конкретных результатов, поскольку именно женщины обладают особым даром: острее чувствуют социальные проблемы, безошибочно определяют тех, кому нужно помочь в первую очередь.
Глава региона пожелал дальнейших успехов организации и вручил ее председателю Ольге Хитровой памятную медаль за личный вклад в развитие женского движения в России.
Также на мероприятии состоялось награждение участниц конкурса «Есть женщины в русских селеньях!». Победители были отмечены грамотами и памятными подарками.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
16:00
11 просмотров
2017.03.03 Награды регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia получили более 70 человек2017.03.03 В Ярославской области снизилась заболеваемость острыми кишечными инфекциями2017.03.03 Дмитрий Миронов встретился с активом Ярославского областного союза женщин2017.03.03 Ярославская область прошла проверку комиссии ЦФО по готовности к тушению лесных пожаров2017.03.03 Дмитрий Миронов поздравил Валентину Терешкову с высокой государственной наградой