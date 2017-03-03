​Дмитрий Миронов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию со дня создания Ярославского областного союза женщин.



– Тридцать лет – серьезная дата для общественной организации, – сказал Дмитрий Миронов. – За прошедшие годы вы сделали множество нужных и полезных дел. Областной союз женщин всегда занимает активную жизненную позицию, никогда не уклоняется от решения самых острых проблем. В центре его внимания неизменно остаются охрана материнства и детства, поддержка семейных ценностей, повышение общественного статуса женщины. Эти приоритеты особенно актуальны и значимы сегодня, когда активизировались попытки разрушить многовековые традиции нашего народа.



Дмитрий Миронов дал высокую оценку участию союза женщин в работе комиссий и советов, созданных при Правительстве области. Он отметил, что это позволяет эффективнее добиваться конкретных результатов, поскольку именно женщины обладают особым даром: острее чувствуют социальные проблемы, безошибочно определяют тех, кому нужно помочь в первую очередь.



Глава региона пожелал дальнейших успехов организации и вручил ее председателю Ольге Хитровой памятную медаль за личный вклад в развитие женского движения в России.



Также на мероприятии состоялось награждение участниц конкурса «Есть женщины в русских селеньях!». Победители были отмечены грамотами и памятными подарками.