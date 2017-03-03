​3 марта глава региона Дмитрий Миронов встретился с активом Ярославского областного союза женщин. Организация в этом году отмечает 30-летний юбилей.



– Правительство области поддерживает и в дальнейшем будет поддерживать вашу благородную и очень нужную людям работу, – сказал Дмитрий Миронов. – Вы хорошо знаете проблемы, которые приходится решать сегодня тысячам ярославских семей. Это знание – важный ориентир в нашей совместной повседневной работе. Ее основная цель – повышение качества жизни ярославцев. Мы должны сделать все, чтобы людям в нашем регионе жилось комфортно.



Собравшиеся поблагодарили главу региона за столь высокую оценку своего труда, а также попросили поддержать разработку региональной программы «Здоровое детство».



– Растет количество детей, у которых ослаблено зрение, у школьников возникает множество проблем с осанкой, из-за ожирения – все эти вопросы сейчас очень актуальны, – подчеркнула председатель организации Ольга Хитрова. – Мы реализуем на территории области множество проектов, направленных на профилактику здоровья детей разного возраста, и готовы предложить свою помощь и участие в реализации этой программы.



Ольга Хитрова рассказала, что уже много лет областной союз женщин занимается рядом проектов: «Университет материнства», «Школа молодых родителей», а также другими программами, связанными с питанием школьников, спортивным развитием.



Дмитрий Миронов отметил важность и нужность проводимой организацией работы и пообещал изучить предложения актива. В завершение встречи глава региона поздравил присутствующих с наступающим праздником 8 Марта.