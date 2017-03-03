​За 2016 год в регионе зарегистрировано более 320 тысяч случаев инфекционных и паразитарных заболеваний. 90% из них – инфекции верхних дыхательных путей, в том числе грипп. Такая информация сегодня была представлена на заседании областной санитарно-противоэпидемической комиссии, которое прошло при участии первого заместителя председателя Правительства региона Виктора Костина.



По информации управления Роспотребнадзора по Ярославской области, на долю социально обусловленных инфекций (туберкулез, ВИЧ и венерические заболевания) приходится 4%, природно-очаговых – 1%.



В результате проведения комплекса многоплановых профилактических мероприятий удалось достичь снижения заболеваемости по сальмонеллезу, бактериальной дизентерии, острым кишечным инфекциям, вирусному гепатиту A, туберкулезу. Случаев кори, врожденной краснухи, эпидемического паротита, столбняка, малярии, гемофильной инфекции в прошлом году в регионе не выявлено, показатель заболеваемости хроническим вирусным гепатитом B остался на уровне 2015 года.



По итогам обсуждения Виктор Костин поручил главам администраций городов, муниципальных районов области оказать содействие учреждениям здравоохранения в проведении противоэпидемических мероприятий и вакцинопрофилактики, в том числе среди мигрирующих групп населения. Также заместитель председателя Правительства отметил возможность обострения эпидобстановки в паводковый период и дал поручение директору департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслану Саитгарееву обеспечить готовность медицинских организаций к приему больных острой кишечной инфекцией.