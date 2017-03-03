​3 марта в КЗЦ «Миллениум» состоялась церемония закрытия и награждения победителей III регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia, организатором которого выступило Правительство региона.



– Прошли соревнования, и мы с радостью отмечаем, что сегодня система профессионального образования модифицируется, – отметил первый заместитель председателя Правительства Виктор Костин. – Ребята занимаются тем, что им нравится, и получают те профессии, которые в ближайшее время позволят им работать на высокооплачиваемых местах. Все участники чемпионата хорошо себя показали. Они будут неплохо смотреться на соревнованиях всероссийского и мирового уровня и, уверен, могут стать победителями.



В региональном чемпионате приняли участие более 280 студентов 44 ссузов и вузов региона в возрасте от 16 до 22 лет. Многие, как, например, один из призеров соревнований, обучающийся в ГПОУ ЯО «Ярославский техникум радиоэлектроники и телекоммуникаций», Артем Колесов, вышли на площадки WorldSkills впервые. Артем показал лучшие навыки в пайке и демонтаже электроники и теперь поедет в Краснодарский край для участия в следующем этапе соревнований.



– Большая сложность заключалась в том, что на тебя смотрят зрители, когда ты работаешь, – поделился впечатлениями Артем Колесов. – Чемпионат очень понравился, все прошло на высшем уровне. Для подготовки к следующему этапу я буду более детально тренировать свои навыки и работать над ошибками. Надеюсь, что у меня все получится.



Вручение медалей чемпионата победителям и призерам проходило в нескольких сферах: строительной, информационных и коммуникационных технологий, промышленном производстве, сфере услуг, творческого дизайна, обслуживания гражданского транспорта. Всего награды получили более 50 человек.



Ребята, набравшие максимальное количество баллов, могут принять участие в отборочных соревнованиях в финал V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Краснодарском крае.



Также сегодня были награждены 27 победителей категории JuniorSkills. Здесь конкурс шел в компетенциях: мобильная робототехника, электроника, мультимедийная журналистика и экскурсоведение.



III региональный чемпионат проходил с 28 февраля по 2 марта на территории АО «Ярославский комбинат технических тканей «Красный Перекоп».