​3 марта заместитель председателя Правительства области Роман Колесов провел совещание провел рабочее совещание с участием заместителя председателя Правительства региона Валерия Холодова, представителей администрации Переславского района, руководителей управлений Росреестра и Россельхознадзора региона.



Участники встречи обсудили актуальные вопросы в сфере распоряжения имущественным комплексом района, подвели итоги приватизации муниципального имущества за 2016 год. Кроме того, разговор шел об использовании земель сельскохозяйственного назначения, в том числе о работе с невостребованными земельными долями, а также об итогах деятельности, проблемных зонах в области муниципального земельного контроля и аспектах, касающихся осуществления государственного земельного надзора.



– Наша задача сегодня – синхронизировать межведомственную деятельность в направлении имущественных и земельных отношений, так как эта сфера очень важна и для муниципального района, и для региона в целом. Поэтому у нас есть уникальная возможность решить все имеющиеся рабочие проблемы с представителями различных профильных ведомств, чтобы активизировать и наладить работу, – отметил Роман Колесов.



Неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения и меры, принимаемые к собственникам на муниципальном уровне, были главной темой обсуждения. Для Переславского района земля – основная форма собственности.



Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 116540 га, причем площадь сельскохозяйственных угодий – 77,3%. Из них используется всего 76%, то есть 68211 га. Часть земель сельхозназначения закустарена и заболочена, что существенно затрудняет их вовлечение в оборот и увеличивает затраты. Так, для ввода в оборот 1 га пашни требуется в среднем 25 тысяч рублей.



Как отметили в ходе обсуждения представители руководства района, с собственниками земельных участков проводится постоянная работа в направлении увеличения площади вводимых в оборот земель. Проходят выездные проверки, по итогам которых к неиспользованным участкам сельхозназначения применяется при оплате аренды повышающий коэффициент в размере 1,5 процента кадастровой стоимости. В этом году запланирован ввод в оборот дополнительно 420 га неиспользуемых земель.



В рамках совещания сотрудниками департамента имущественных и земельных отношений, Росреестра, Россельхознадзора и налоговой службы был дан ряд рекомендаций руководству района в части активизации муниципального контроля и проведения инвентаризации, систематизации работы с арендодателями и собственниками имущества и земель, а также по обмену информацией для слаженного межведомственного взаимодействия.



Продолжение данной работы позволит поддерживать сведения о земельном фонде в актуальном состоянии, кроме того, будет способствовать вовлечению государственных и муниципальных земель в оборот.