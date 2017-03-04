Уважаемые жители Ярославской области!



Сегодня мы отмечаем годовщину одной из величайших битв в истории нашей страны – Ситской битвы. Она навсегда останется примером ратного мужества и отваги.



Это первое летописно подтвержденное сражение русского народа с иноземными захватчиками и самое масштабное на территории нынешней Ярославской области. Пять князей объединились, чтобы противостоять татаро-монголам. И пусть одержать победу в этих боях нашим предкам не удалось, они показали, что готовы защищать родную землю до последней капли крови.



Сегодня, как и века назад, сохранить могущество и целостность государства мы можем только вместе. Бережное отношение к памяти о ратных деяниях наших предшественников, патриотическое воспитание молодежи через глубинные знания истории России – залог процветания нашей страны.



Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов