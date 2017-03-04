​Сегодня глава региона Дмитрий Миронов прибыл в центр лыжного спорта «Демино» для того, чтобы дать старт масштабному спортивному событию года – X Традиционному Международному РОСТЕХ Деминскому лыжному марафону «Worldloppet». Врио губернатора поприветствовал участников и гостей мероприятия и отметил, что Правительство региона постаралось сделать все возможное, чтобы провести спортивный праздник на самом высоком уровне.



– Деминский лыжный марафон – одно из важнейших спортивных мероприятий, которые проводятся в нашей области. И мы к этому событию тщательно готовились, – сказал Дмитрий Миронов. – Особое внимание уделено трассе, она подготовлена профессионально и качественно, создана вся необходимая инфраструктура, комфортные условия как для спортсменов, так и для болельщиков, обеспечены все меры безопасности.



Дмитрий Миронов сообщил: для того чтобы принять участие в соревнованиях, в Ярославскую область прибыли порядка 2,5 тысячи спортсменов из 17 стран мира. По числу стран-участниц и общему количеству спортсменов Деминский марафон является абсолютным рекордсменом среди всех лыжных гонок, проведенных в России за последнее десятилетие. А это значит, по словам главы региона, что марафон, который в этом году проводится уже в десятый раз, стал поистине большим спортивным событием. Это подтвердили также и приехавшие на мероприятие почетные гости – прославленные лыжники. Олимпийский чемпион Алексей Петухов поблагодарил Дмитрия Миронова за внимание к лыжному виду спорта.



– Спасибо большое за то, что вы так много вкладываете в Рыбинскую землю, в развитие на этой территории нашего любимого вида спорта, – сказал Алексей Петухов. – Знаю, что вы лично приезжали сюда не раз накануне соревнований для того, чтобы проинспектировать трассу.



После того как ровно в 11 часов по московскому времени был дан старт для спортсменов, началась празднично-развлекательная программа для зрителей. Здесь организованы многочисленные конкурсы, игры и спортивные викторины. Также состоялось награждение победителей городского конкурса «Рыбинская лыжня – 2017». Ими стали местные школьники – учащиеся кадетского класса. Дмитрий Миронов вручил им новые лыжи.



Затем состоялся осмотр экспозиции продукции предприятия «Русская механика», размещенной на главной площади центра. Гости могли увидеть и даже прокатиться на квадроциклах и снегоходах.



Справка



В 2017 году ввиду отказа Федерации лыжных гонок России от проведения финального этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени из-за допингового скандала, Ростех Деминский лыжный марафон стал крупнейшим стартом Международной Федерации лыжного спорта FIS в России.



Первый официальный Деминский марафон состоялся 19 марта 2007 года. Всего на его старт вышли около 100 человек – больше, чем выходило прежде на неофициальные старты, но гораздо меньше, чем участников последующих марафонов.



В 2008 году Деминский марафон был включен в серию «RussiaLoppet», объединяющую 16 лучших российских лыжных марафонов, и по представлению Федерации лыжных гонок России утвержден в календаре FIS.



Деминский марафон 2010 года установил рекорд массовости (на старт вышли 1099 человек, финишировали – 1021) и стал крупнейшим в России. Это позволило марафону попасть под все формальные требования серии «Worldloppet». Летом 2010 года в адрес оргкомитета Деминского марафона пришло уведомление о присвоении статуса кандидата в «Worldloppet».



В 2013 году в нем участвовали более 2400 спортсменов из 27 стран мира. Это абсолютный рекорд среди соревнований по лыжным гонкам, проводимых за последние 7 лет в России. Деминский марафон получил премию «Russian Event Awards» как «Лучший проект в области спорта в России в 2013 году».



По итогам сезонов 2015 и 2016 годов он обосновался на высоком 7-м месте из более чем 1500 лыжных марафонов на 5 континентах.