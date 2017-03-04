​Дмитрий Миронов принял участие в совещании, посвященном строительству на базе центра лыжного спорта «Демино» биатлонного комплекса. Обсуждение вопросов, касающихся этапов, сроков и финансирования возведения объекта, состоялось во время стартовавшего сегодня в Рыбинском районе Деминского лыжного марафона.



– Строительство биатлонного центра, который, я уверен, станет лучшим в стране, начнется здесь уже в этом году, – заявил Дмитрий Миронов. – Проект поддержан Правительством России – область получила на его реализацию 50 миллионов рублей. А это значит, что уже в 2018 году «Демино» сможет принимать и соревнования по биатлону.



Во время общения с журналистами Дмитрий Миронов признался, что и сам очень любит лыжные виды спорта. А потому сделает все возможное, чтобы уровень Деминского биатлонного комплекса отвечал самым высоким требованиям и стандартам. В обсуждении проекта также приняли участие первый заместитель председателя Правительства региона Виктор Костин и директор департамента физической культуры, спорта и молодежной политики Александр Сорокин.



Возвести биатлонный комплекс предполагается в несколько этапов. В мае этого года планируется заключить контракты на закупку специального оборудования электромеханических мишеней, а также оптической паралимпийской стрелковой системы. На эти цели будет потрачено около 30 миллионов рублей. В ноябре должны начаться монтажные и пусконаладочные работы.



Второй этап строительства намечен на 2018 год. Предполагается создать системы искусственного оснежения и освещения (2,5 км), реконструировать существующую лыжероллерную трассу (3,6 км), а также почти на 1,5 километра продлить ее.



Кроме того, будет реконструирован пресс-центр, построен тир для стрельбы на дистанции 50 метров, а также 12-местный тир, соответствующий правилам и нормам Международного паралимпийского комитета. Появятся помещение для хранения оружия и боеприпасов, специальная трибуна для людей с ограниченными возможностями. Завершение работ намечено на 2018 год.



– Этот комплекс ждут многие спортсмены и любители этого вида спорта. Важно качественно и в срок провести все работы, – подчеркнул Дмитрий Миронов.



Общая стоимость проекта – 107 миллионов 205 тысяч рублей. 50 миллионов выделяется из федерального бюджета, около 45 – из регионального, порядка 11 миллионов – из муниципального.