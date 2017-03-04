​В центре лыжного спорта «Демино» завершилась «золотая»,  50-километовая,  гонка в рамках Международного РОСТЕХ Деминского лыжного марафона «Worldloppet».

Поздравить победителей приехали полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов и помощник Президента России Игорь Левитин.  Также в цветочной церемонии принял участие врио губернатора области  Дмитрий Миронов.

Гости высоко оценили организацию и значимость для российского и мирового спорта  марафона.

– Отличная организация, мне очень понравилось. В этом году приехало как никогда много народу, – отметил Александр Беглов. – По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина для расширения инфраструктуры спортивного центра «Демино», строительства биатлонного комплекса, были выделены 50 миллионов рублей. Думаю, благодаря этому, в следующем году здесь будет еще больше людей и еще больше поводов для гордости достижениями наших спортсменов.

Приехавший в Демино помощник Президента России Игорь Левитин подчеркнул необходимость строительство в ближайшем будущем биатлонной трассы. Работы начнутся уже в этом году.

– Я уверен, что с приходом сюда биатлона «Демино» станет одним из лучших центров в Российской Федерации, – сказал он. – А Россия получит еще один спортивный комплекс, где будут тренироваться спортсмены нашей сборной.

Победителями гонки в женском и мужском зачетах стали российские спортсмены Ольга Рочева и Рауль Шакирзянов.

– Этот  марафон пользуется огромной популярностью. Большая гонка большой страны.  Сегодня юбилейный, 10-й марафон. В 2007 году на первую гонку заявилось всего около 100 человек, а сегодня здесь выступало порядка 2500 спортсменов из 22 стран, – рассказал Дмитрий Миронов. – Завтра состоятся гонки для самых маленьких спортсменов на дистанции 1 километр. Благодаря этому забегу мы пропагандируем здоровый образ жизни среди подрастающего поколения.

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