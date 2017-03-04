​4 марта настоятельница Свято-Введенского Толгского монастыря игуменья Варвара отмечает юбилей. Ей исполнилось 70 лет.



Около 30 лет она является настоятельницей Толгской обители. По этому поводу сегодня в храме монастыря прошел праздничный молебен. На мероприятии присутствовали полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов, врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов, председатель Правительства региона Дмитрий Степаненко, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Леонид Слуцкий, мэр Ярославля Владимир Слепцов. Они поздравили настоятельницу, пожелали ей здоровья и долгих лет.



Все свои силы игуменья Варвара отдает древней Толгской обители. За годы ее деятельности монастырь преобразился: в нем проведены ремонтные и реставрационные работы. Очень многое сделано в рамках подготовки к 700-летию основания Толгского монастыря, которое было масштабно отпраздновано в 2014 году. Сейчас, как и века назад, обитель – украшение Ярославской земли, одно из значимых мест паломничества для православных христиан.



После праздничного богослужения в честь дня рождения настоятельницы в Толгском монастыре прошла торжественная трапеза.