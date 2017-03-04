​В Ярославле прошел финал регионального этапа конкурса «Чайка», посвященного 80-летию первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Участие в нем принимали девушки в возрасте от 18 до 30 лет. Важным условием было наличие у конкурсанток достижений в различных сферах деятельности: профессиональной, творческой, спортивной и общественной.



В финале каждая из них показывала свой уровень физической подготовки. Участницы выполняли задания на определение уровня общих знаний и эрудиции. В конце мероприятия конкурсантки представили творческие самопрезентации. Жанры выступлений были разнообразные: вокал, хореография, акробатика и многое другое.



Победа досталась Юлии Агеевой. Второе и третье места поделили Людмила Ярец и Екатерина Андреева.



Отметим, что впервые конкурс «Чайка» состоялся в рамках празднования 50-летия полета Валентины Терешковой в космос в 2013 году, а с 2014 года он приобрел статус всероссийского.