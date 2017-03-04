Дорогие друзья!



Сегодня мы чтим память святого благоверного князя Ярослава Мудрого. Выдающийся созидатель, отважный полководец, мудрый дипломат, он внес огромный вклад в становление российской государственности, признание нашей страны на международной арене. Но для нас, жителей Ярославской области, он всегда в первую очередь будет основателем главного города региона – Ярославля.



Во многих своих начинаниях Ярослав Мудрый был первопроходцем: он утвердил первый в стране свод законов, основал первую библиотеку. Велики его заслуги в укреплении православной веры, строительстве храмов, развитии образования.



Ярославль, более тысячи лет назад основанный князем, растет и развивается. Наша задача – продолжая традиции созидания, заложенные Ярославом Мудрым, сделать город краше, сильнее, добиться его процветания. Столица Золотого кольца России должна быть комфортной для всех ее жителей и привлекательной для туристов.



Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов