|От имени всех членов Правительства Ярославской области, от себя лично поздравляю с юбилеем Валентину Терешкову!
Валентина Владимировна – легенда, первая женщина-генерал. Ее полет в космос всегда был и остается предметом гордости для всех ярославцев. Она показала, что нежная и мягкая женщина способна на отважный поступок.
Как мудрый политик она успешно совмещает и государственную, и общественную деятельность. Всегда находится в отличной форме, в прекрасном настроении.
Спасибо Валентине Терешковой за колоссальную поддержку жителей Ярославской области. Желаю крепкого здоровья, счастья! Валентина Владимировна, оставайтесь такой же понимающей и открытой!
Председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко
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