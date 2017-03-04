​От имени всех членов Правительства Ярославской области, от себя лично поздравляю с юбилеем Валентину Терешкову!



Валентина Владимировна – легенда, первая женщина-генерал. Ее полет в космос всегда был и остается предметом гордости для всех ярославцев. Она показала, что нежная и мягкая женщина способна на отважный поступок.



Как мудрый политик она успешно совмещает и государственную, и общественную деятельность. Всегда находится в отличной форме, в прекрасном настроении.



Спасибо Валентине Терешковой за колоссальную поддержку жителей Ярославской области. Желаю крепкого здоровья, счастья! Валентина Владимировна, оставайтесь такой же понимающей и открытой!



Председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко