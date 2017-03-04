​Сегодня славный юбилей отмечает самая известная женщина планеты, первая в мире женщина-космонавт, ярославна – наша «Чайка» – Валентина Владимировна Терешкова.



Ярославская земля – малая родина Валентины Владимировны, здесь начинался ее славный трудовой путь, ее героическая дорога в космос.



Для тысяч ярославцев Валентина Владимировна стала поистине близким человеком, для которого помощь и поддержка родной земле и ее жителям стали делом всей жизни. Какой бы пост она ни занимала, неизменной оставалась ее крепкая связь с земляками.



От имени всех ярославцев, Правительства области и от себя лично, благодарю Валентину Владимировну за многолетнюю заботу о людях Ярославского края, всего нашего Отечества, поздравляю ее с днем рождения и желаю крепкого здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях!



Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов