​6 марта 80-летие отмечает первая женщина-космонавт, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Терешкова. Поздравительный адрес ей направил врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов.



В документе, в частности, говорится:



«Космические высоты покорились Вашей силе духа, целеустремленности, упорству. Проявляя лучшие человеческие качества, неуклонно следуя благородным идеалам, Вы посвятили себя созидательной деятельности во благо земляков, всей страны. Этот неустанный плодотворный труд обеспечил Вам всеобщее признание и глубокое уважение. Ваши внимание и активная поддержка являются важным фактором развития родного Ярославского края».



Справка



Валентина Владимировна Терешкова родилась 6 марта 1937 года в деревне Масленниково Тутаевского района Ярославской области.



Окончила семилетнюю школу в 1953 году, вечернюю школу рабочей молодежи в 1955-м, Ярославский заочный техникум легкой промышленности в 1960-м, Военно-инженерную академию имени Н.Е. Жуковского в 1969 году, получив специальность «летчик-космонавт-инженер». Кандидат технических наук (1977).



Трудовой путь Терешкова начала в 1954 году на Ярославском шинном заводе. В 1955-м перешла на ярославский комбинат технических тканей «Красный Перекоп». С 1960 по 1962 год была освобожденным секретарем комитета комсомола этого комбината.



С 1959 года занималась парашютным спортом в Ярославском аэроклубе, совершила 163 прыжка с парашютом.



В 1962 году Валентина Терешкова была зачислена в космонавты-слушатели, проходила общекосмическую подготовку и после сдачи государственных экзаменов была зачислена в отряд космонавтов.



Космический полет совершила 16 – 19 июня 1963 года в качестве командира космического корабля «Восток-6». Позывной – «Чайка». Продолжительность полета составила 2 суток 22 часа 50 минут. За это время ее космический корабль 48 раз облетел вокруг Земли.



Начиная с 1966 года Терешкова ведет активную государственную и общественную деятельность. Была председателем Комитета советских женщин, вице-президентом Международной демократической федерации женщин, членом Всемирного совета мира.



Избиралась депутатом Верховного Совета СССР (1966 – 1989), членом Президиума Верховного Совета СССР (1974 – 1989).



В 1987 – 1992 годах Валентина Терешкова была председателем президиума Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами. С 1992 по 2004 год – председатель президиума Российской ассоциации международного сотрудничества. В 1992 – 1993 годах – заместитель председателя Российского агентства по международному сотрудничеству.



С 1994 по 2004 год Валентина Терешкова являлась руководителем Российского центра международного научного и культурного сотрудничества при Правительстве РФ (с 2002 года – при Министерстве иностранных дел РФ), членом коллегии МИД РФ – с 2002 по 2004 год. В декабре 1995-го она баллотировалась в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации второго созыва от движения «Наш дом – Россия».



В декабре 2003 года баллотировалась в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации четвертого созыва от избирательного блока «Российская партия жизни – Партия возрождения России».



В декабре 2011 года Терешкова была избрана депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией «Единая Россия». До избрания в Государственную Думу – заместитель председателя Ярославской областной Думы.



В сентябре 2016 года избрана депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией «Единая Россия».



Валентина Терешкова – Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР.



Награждена орденами и медалями как России, так и других стран.



Среди них два ордена Ленина (1963, 1981), орден Октябрьской революции (1971), орден Трудового Красного Знамени (1987), орден «За заслуги перед Отечеством» I (2017), II (2007) и III (1997) степеней, орден Почета (2003), орден Дружбы (2011).



Валентине Терешковой присвоены звания: Герой Социалистического Труда Чехословакии, Герой Народной Республики Болгарии, Герой Труда Демократической Республики Вьетнам, Герой Монгольской Народной Республики, а также почетный титул «Величайшая женщина XX столетия».Генерал-майор авиации в отставке.



Имеет 1-й разряд по парашютному спорту, звание «Заслуженный мастер спорта СССР» (1963).