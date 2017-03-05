​На базе Территориального фонда обязательного медицинского страхования открылся контакт-центр по работе с обращениями застрахованных лиц в сфере ОМС.



Звонок по телефону 8-800-350-76-76 является бесплатным и дает возможность получить конкретные ответы на вопросы по оказанию бесплатной медицинской помощи по программе ОМС.



C 8.30 до 17.30 вам ответит оператор, в вечернее, ночное время и праздничные дни звонок записывается для последующей связи. В работе центра задействованы квалифицированные специалисты территориального фонда, кроме того, есть возможность прямого соединения со специалистами страховых медицинских организаций.



Контакт-центр оказывает справочно-консультативную помощь, работает с обращениями граждан, не удовлетворенных качеством и доступностью медицинской помощи. Своевременное обращение к специалистам поможет предотвратить неправомерное взимание денежных средств в сфере здравоохранения.