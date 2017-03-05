​6 марта в Центре имени В.В. Терешковой прошел первый интерактивный медиаурок «Ярославская Чайка». Он разработан на основе цифрового фильма, созданного творческим коллективом учреждения к юбилею первой-женщины космонавта Валентины Терешковой – сегодня ей исполняется 80 лет.



Участниками мероприятия стали ребята, которые увлекаются историей космонавтики, участвуют в работе астрономических кружков, занятиях отряда юных космонавтов.



Медиаурок «Ярославская Чайка» открывает зрителям ранее неизвестные обстоятельства из истории исследования космоса и биографии первой женщины-космонавта. При создании фильма использованы материалы, с которых впервые сняли гриф «Совершенно секретно». Рассказ идет от первого лица: Валентина Терешкова лично комментирует ситуации из своей жизни.



Интерактивный медиаурок размещен в открытом доступе на официальном сайте Центра имени В.В.Терешковой: http://yarplaneta.ru/shkolam/Yarchayka/ и может быть использован в работе образовательных учреждений Российской Федерации.