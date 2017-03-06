В Ярославской области продолжается подготовка к прохождению паводкового периода. Областной комиссией по чрезвычайным ситуациям совместно с территориальным управлением МЧС по Ярославской области разработан и координируется план мероприятий по пропуску паводковых вод в регионе.



– Основная задача на сегодня – обеспечение беспроблемного пропуска талых вод, – сказал заместитель председателя Правительства Роман Колесов. – Одной из самых проблемных зон на сегодня являются кислогудронные пруды на территории ОАО «НПЗ им. Менделеева». Режим ЧС введен на территории предприятия в 2016 году. Отходы нефтеперерабатывающего производства накапливались в отстойниках десятилетиями. На данный момент после ряда мер предприятию удалось сократить количество прудов до трех. Но именно эта зона сегодня находится под особым контролем, чтобы в процессе обильного таяния снега не допустить перелива жидкости через дамбу в реку Печегду, впадающую в Волгу.



Специалисты департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области ежедневно мониторят уровень жидкости в кислогудронных прудах. Несмотря на то, что люфт до критического порога внушительный, они тщательно контролируют весь комплекс мер, принимаемых на предприятии. На НПЗ организованы буртование и вывоз снега с территории, прилегающей к отстойникам. Задействованы грейдер, бульдозер «Комацу», самосвал КамАЗ и фронтальный погрузчик.



– На сегодня с предприятия вывезено 224 кубометра снега, сбуртовано 19800 кубометров с территорий верхнего и нижнего кислогудронных прудов, а также свалки промышленных отходов, – рассказал главный эколог ОАО «НПЗ им. Менделеева» Вячеслав Таланов. – Очистные сооружения предприятия, канализационные насосные станции, установка по откачке и нейтрализации кислой воды КАРИ, лаборатория охраны природы работают в штатном режиме, без нарушения технологических регламентов. Необходимые реагенты и реактивы в наличии.



В настоящее время предприятие не осуществляет производство. Процедура определения собственника завершится до конца апреля. Как пояснил Роман Колесов, обозначая перспективы в данной сфере, Правительство Ярославской области одновременно прорабатывает проекты в двух направлениях: по выбору наиболее эффективной и наименее затратной технологии рекультивации содержимого кислогудронных прудов и по поиску инвесторов для реализации проектов по реанимации деятельности самого предприятия.