|6 марта в Ярославской области прошел дистанционный урок-видеоконференция «Безопасный Интернет». Мероприятие состоялось в рамках всероссийской акции «Месяц безопасного Интернета», посвященной информационной безопасности детей, подростков, их цифровой грамотности.
– Наши технологии позволяют в рамках одного урока объединять школы из любых муниципальных районов и вместе проводить обсуждения актуальных вопросов, – отметила заместитель директора центра телекоммуникаций и информационных систем в образовании департамента образования Ярославской области Лариса Завьялова. – Мы рассказываем ребятам, как правильно вести себя в Интернете, к чему необходимо быть готовыми. Такие уроки-конференции проводим регулярно, причем не только для школьников, но и для родителей.
Сегодня в уроке приняли участие более тысячи учащихся 7 – 9-х классов из 80 школ Ярославской области. Ребятам рассказали о социальных сетях и угрозах, с которыми можно столкнуться во время общения с незнакомыми людьми. Кроме того, ребята узнали, какую информацию можно выкладывать в открытый доступ.
Мероприятие организовано региональным департаментом образования и отделом по борьбе с правонарушениями в сфере информационных технологий УМВД по поручению аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Александра Беглова.
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вчера, 18:15
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