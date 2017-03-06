​6 марта в Ярославской области прошел дистанционный урок-видеоконференция «Безопасный Интернет». Мероприятие состоялось в рамках всероссийской акции «Месяц безопасного Интернета», посвященной информационной безопасности детей, подростков, их цифровой грамотности.



– Наши технологии позволяют в рамках одного урока объединять школы из любых муниципальных районов и вместе проводить обсуждения актуальных вопросов, – отметила заместитель директора центра телекоммуникаций и информационных систем в образовании департамента образования Ярославской области Лариса Завьялова. – Мы рассказываем ребятам, как правильно вести себя в Интернете, к чему необходимо быть готовыми. Такие уроки-конференции проводим регулярно, причем не только для школьников, но и для родителей.



Сегодня в уроке приняли участие более тысячи учащихся 7 – 9-х классов из 80 школ Ярославской области. Ребятам рассказали о социальных сетях и угрозах, с которыми можно столкнуться во время общения с незнакомыми людьми. Кроме того, ребята узнали, какую информацию можно выкладывать в открытый доступ.



Мероприятие организовано региональным департаментом образования и отделом по борьбе с правонарушениями в сфере информационных технологий УМВД по поручению аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Александра Беглова.