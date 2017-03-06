​6 марта в Москве в Государственной Думе РФ поздравления принимала первая женщина-космонавт, депутат от Ярославской области Валентина Терешкова. Участие в мероприятиях, посвященных ее юбилею, принял врио губернатора Дмитрий Миронов.



От имени всех жителей региона он поздравил Валентину Терешкову с днем рождения, пожелал ей счастья, здоровья, успехов.



– Ярославцы очень любят Валентину Владимировну и нежно называют ее «наша Чайка», – отметил Дмитрий Миронов. – Мы сейчас работаем вместе, нам посчастливилось быть с ней в одном строю, идти плечом к плечу. Она задает очень высокую планку для всех, кто трудится в Ярославской области. Я хотел бы поблагодарить Валентину Владимировну за ее работу, за ее гражданскую позицию, за ее отношение к жизни и к людям. Валентина Владимировна, большое вам спасибо за ваш труд, за вашу поддержку, за все то, что вы делаете для Ярославии и всей нашей великой Родины.