​6 марта Президент России Владимир Путин встретился первой в мире женщиной-космонавтом, Героем Советского Союза, депутатом Государственной Думы РФ Валентиной Терешковой и лично поздравил ее с юбилеем.



– Вам спасибо большое за Ваше служение Отечеству, – сказал Владимир Путин. – Начиная с Вашего легендарного полета в космос, Вы всегда были для нас примером и символом служения Отечеству – причем в разных местах, на разных должностях – и сейчас продолжаете активно трудиться в Государственной Думе. Я знаю, как Вы любите нашу большую, общую Родину – Россию – и свою малую – Ярославль, все время об этом думаете, как мы ни встретимся, всегда об этом говорите. В этом как раз и Ваша сила – в Вашем сердечном отношении к Родине.



Валентина Терешкова поблагодарила главу государства. Не изменяя себе, в свой день рождения на встрече с Президентом России она вновь подняла актуальные для Ярославской области вопросы. В частности Валентина Терешкова отметила, что берегоукрепление Волги в Рыбинске, необходимость которого она обсуждала с Владимиром Путиным ранее, уже началось.



Также Валентина Терешкова поблагодарила Президента РФ за то, что он назначил главой региона Дмитрия Миронова. Она подчеркнула, что врио губернатора много ездит по Ярославской области, общается с людьми.



– Начало хорошее, – дала оценку Валентина Терешкова. – А мы стараемся всячески помогать.



– Ему нужна будет Ваша поддержка. Знаю, что он действительно реально выкладывается, старается, – сказал Владимир Путин.



Перед юбилеем Валентины Терешковой он подписал указ о награждении ее орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени за выдающийся вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность.