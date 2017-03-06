|7 марта в театре имени Федора Волкова прошло областное торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню. Со словами поздравления к собравшимся обратился врио губернатора Дмитрий Миронов.
– Мне очень приятно сегодня, в канун Международного женского дня 8 Марта, видеть в этом зале столько прекрасных, одухотворенных лиц. Не случайно говорят в России, что самые красивые женщины живут в Ярославской области, это чистая правда, – сказал Дмитрий Миронов. – Но вы не только красивы, вы умны, преданы своему делу, своей профессии. Без вашего участия нам не удалось бы решить многие проблемы. Спасибо вам за то, что вы есть, что вы рядом с нами.
Дмитрий Миронов пожелал всем женщинам много светлых и счастливых дней. А также чтобы рядом были надежные спутники жизни, работа приносила радость и достаток.
Для гостей праздника труппа Волковского театра подготовила специальную праздничную программу под названием «Весенний женский бенефис». Представление, режиссером которого выступил народный артист России Валерий Кириллов, соединило в себе самые яркие музыкальные и танцевальные номера из последних спектаклей. Были задействованы около 40 артистов, звучала живая музыка.
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