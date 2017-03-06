​В регионе началась подготовка к пожароопасному периоду, в рамках которой идет выявление несанкционированных свалок. Сегодня специалисты департамента охраны окружающей среды и природопользования провели комиссионный рейд в районе южной окружной дороги, в результате которого была выявлена площадка в районе завода «Луч». Инспекторы зафиксировали объем и размеры несанкционированной свалки, а также совместно с представителями территориальной администрации Красноперекопского района приняли меры по локализации возгорания.



– Значительное количество несанкционированных свалок ежегодно выявляется на тех же местах, что и в предыдущие годы, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Активное участие в процессе борьбы принимает общественность. Уже в этом году по обращениям жителей были выявлены несанкционированные свалки в деревне Шолохово Даниловского района и военном городке в Ярославском районе. По этим фактам в данный момент проводятся проверки совместно с природоохранной прокуратурой.



Роман Колесов подчеркнул, что несанкционированные свалки несут потенциальную угрозу в пожароопасный период. Он также сообщил, что в соответствии с федеральным законодательством к 1 января 2019 года оборот твердых бытовых отходов планируется передать единому региональному оператору, который будет отвечать за весь цикл, в том числе за несанкционированные свалки.



– Сейчас этот проект прорабатывается. Он будет внедрен на территории нашего региона гораздо раньше обозначенной даты, – сказал Роман Колесов.



В соответствии с Земельным кодексом РФ обязанность проведения мероприятий по защите земель, в том числе от захламления отходами производства и потребления, возложена на собственников и арендаторов. Однако чаще всего несанкционированные свалки выявляются на земельных участках, собственность на которые не разграничена. В этих случаях материалы надзорных мероприятий направляются в администрации соответствующих муниципальных образований.



Если же установлены конкретные лица, причастные к несанкционированному размещению отходов, департамент проводит работу по привлечению виновных к административной ответственности. Предусмотрено наложение административного штрафа на граждан до 2000 и на организации до 250000 рублей. Меры воздействия по фактам несанкционированного размещения отходов, помимо департамента, осуществляют управление Росприроднадзора по Ярославской области, управление Россельхознадзора, а также инспекция административно-технического надзора в рамках полномочий в сфере благоустройства.



В 2017 году департаментом запланировано проведение порядка 170 соответствующих рейдовых мероприятий. Предполагается активное взаимодействие в данном направлении с Общероссийским народным фронтом в рамках экологического проекта «Генеральная уборка» с учетом использования информационного сервиса – Геопортала Ярославской области, находящегося в сети Интернет по адресу GIS76.RU.



Справка



В 2016 году государственными инспекторами департамента охраны окружающей среды и природопользования выявлено 331 место несанкционированного размещения твердых коммунальных, строительных отходов и мусора общим объемом 13594 кубометров. Проведено 846 надзорных мероприятий по соблюдению требований законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования на предприятиях и в организациях. Выявлено 506 нарушений, значительная часть которых по состоянию на конец года устранена. 245 нарушений выявлено в сфере обращения с отходами.



По фактам выявленных нарушений комитетом привлечено к административной ответственности 360 юридических, должностных и физических лиц на общую сумму 3833500 рублей.