|Дорогие женщины!
Поздравляю вас с Международным женским днем!
Этот замечательный весенний праздник наполнен особой теплотой и нежностью благодаря вам! Вы дарите жизнь, наполняете мир любовью, храните семейный очаг. В ваших руках будущее России, ведь именно вы воспитываете достойных граждан страны. Спасибо за ваш родительский подвиг, за нелегкий каждодневный труд, за мудрость, силу и терпение.
Дорогие женщины! Пусть в ваших домах всегда царят радушие, счастье и взаимопонимание! Чтобы дети росли здоровыми и радовали вас своими успехами, чтобы вы всегда чувствовали поддержку – и от своих мужчин, и от своего государства.
От всей души желаю вам солнечного весеннего настроения, здоровья и удачи! Будьте любимы и счастливы!
С праздником вас!
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