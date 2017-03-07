​Дорогие женщины!



Поздравляю вас с Международным женским днем!



Этот замечательный весенний праздник наполнен особой теплотой и нежностью благодаря вам! Вы дарите жизнь, наполняете мир любовью, храните семейный очаг. В ваших руках будущее России, ведь именно вы воспитываете достойных граждан страны. Спасибо за ваш родительский подвиг, за нелегкий каждодневный труд, за мудрость, силу и терпение.



Дорогие женщины! Пусть в ваших домах всегда царят радушие, счастье и взаимопонимание! Чтобы дети росли здоровыми и радовали вас своими успехами, чтобы вы всегда чувствовали поддержку – и от своих мужчин, и от своего государства.



От всей души желаю вам солнечного весеннего настроения, здоровья и удачи! Будьте любимы и счастливы!



С праздником вас!