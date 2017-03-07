​Дорогие женщины!

Поздравляю вас с Международным женским днем!

Этот замечательный весенний праздник наполнен особой теплотой и  нежностью благодаря вам!  Вы дарите жизнь, наполняете  мир любовью, храните семейный очаг.  В ваших руках будущее России, ведь именно вы воспитываете достойных граждан страны. Спасибо за ваш родительский подвиг, за нелегкий каждодневный труд, за мудрость, силу и терпение.

Дорогие женщины! Пусть в ваших  домах всегда царят радушие, счастье и взаимопонимание! Чтобы дети росли здоровыми и радовали вас своими успехами, чтобы вы всегда чувствовали  поддержку – и от своих мужчин, и от своего государства.

От всей души желаю вам  солнечного весеннего настроения, здоровья и удачи!  Будьте любимы и  счастливы!

С праздником вас!  

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