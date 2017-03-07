​Проблемы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства обсудили представители инвестиционного блока регионального Правительства, комитета областной Думы по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству, предпринимательского сообщества и банковского сектора.



В рамках круглого стола, прошедшего в Торгово-промышленной палате Ярославской области, участники кворума рассмотрели основные механизмы поддержки МСП с помощью банковских кредитов.



– С этого года Минэкономразвития сместил основные акценты в программе поддержки МСП. Теперь усилия будут сосредоточены на нефинансовых мерах поддержки, обеспечивающих капитализацию вложенных средств, – отметила заместитель директора департамента инвестиций и промышленности Ярославской области – председатель комитета поддержки предпринимательства Галина Крохмаль. – В частности, речь идет о создании и развитии инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса и предоставлении возвратных мер поддержки.



Ярославский регион не планирует отказываться от мер финансовой поддержки предпринимателей малого и среднего звена. В этом году на реализацию мероприятий областной целевой программы предусмотрено 64,9 миллиона рублей. Еще более 440 миллионов – ресурсы регионального Фонда поддержки субъектов МСП, и в этом году инвестблок Правительства области намерен увеличить его капитализацию до 480 миллионов рублей.



Но, как было отмечено в ходе круглого стола, сегодня необходимо расширить доступ малого и среднего бизнеса к банковским финансовым ресурсам. Как показал опрос, проведенный ЯрТПП, предприниматели жалуются на высокие процентные ставки по кредитам, на сложности сбора и оформления документации. Кроме того, в минус предпринимателям идет и отсутствие необходимого залогового обеспечения кредита.



– Банки проблемы бизнеса волнуют только в части его возможности размещать свои счета и брать кредиты. Они также являются субъектами бизнеса и заинтересованы в получении максимальной прибыли при минимальных рисках. Поэтому они нередко выдвигают условия, не всегда выполнимые, например, наличие постоянного стабильного оборота, отсутствие задолженностей по налогам и сборам и так далее. Наша задача сегодня – создать условия для активизации процесса взаимодействия банков и бизнес-сообщества, – подчеркнул председатель комитета Ярославской областной Думы по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству Александр Кучменко.



Между тем запрос от предпринимательского сообщества на поддержку есть. В настоящее время в банки поданы заявки на кредиты под поручительство Фонда поддержки субъектов МСП на десятки миллионов рублей.



По итогам круглого стола банкам предложено в течение недели разработать предложения по мерам оказания кредитной поддержки малому и среднему бизнесу. Инвестиционный блок Правительства намерен расширить механизмы внутрирегиональной и межрегиональной бизнес-кооперации. Эту деятельность планируется осуществлять совместно с общественными организациями.