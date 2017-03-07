​В этом году в школах Ярославской области пройдут всероссийские проверочные работы (ВПР) для учеников 4-х, 5-х и 11-х классов. Эти работы позволят родителям и ученикам оценить уровень подготовки по предметам, не сдаваемым в форме ЕГЭ. Результаты ВПР будут использованы для оценки качества предоставляемого образования и не повлияют на итоговые оценки.



В этом году в 4-х классах пройдут проверочные работы по русскому языку, математике и естествознанию. В 5-х классах – по русскому языку, математике, истории и биологии, в 11-х – по истории, биологии, физике, химии и географии.



– Раньше в школах дети писали годовые контрольные, которые составляли сами школы. На смену им пришли всероссийские проверочные работы, составленные федеральным центром, – отметила заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева. – Проведение ВПР направлено на оценку уровня образования в Ярославской области и позволит региональному департаменту образования принять управленческие решения по улучшению его качества.