​Милые женщины, с Международным женским днем!



От всей души поздравляю всех близких нашему сердцу матерей, жен, дочерей, коллег с этим весенним праздником. В России его отмечают с особой теплотой.



Спасибо за вашу поддержку, любовь и заботу! Вы приносите в этот мир добро и красоту. Ради прекрасной половины человечества мы – мужчины – совершаем героические поступки, стойко преодолеваем все жизненные препятствия.



Мы гордимся и восхищаемся вами! Современные женщины сочетают в себе силу духа и обаяние, успевают строить карьеру и воспитывать детей. Справляясь с огромным грузом забот, сохраняют комфортную обстановку в семье.



Желаю взамен получать те же эмоции и чувства, которыми вы делитесь с нами. Побольше вам радостных дней, прекрасного настроения! Будьте счастливы!



Председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко