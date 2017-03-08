​До конца года в ЯроблЕИРЦ будет переведено 80 процентов региона. Полностью услугами этой организации Ярославская область будет охвачена к весне 2018 года. Об этом на брифинге 9 марта сообщил заместитель председателя Правительства региона Виталий Ткаченко.



В настоящее время услуги через ЯроблЕИРЦ оплачивает все население двух пилотных районов – Переславского и Тутаевского, частично – Ростовского МР. Процесс их перевода прошел успешно, без технологических сбоев. В апреле единые квитанции за март получат жители нескольких районов Ярославля, в апреле-мае – Рыбинска.



Виталий Ткаченко отметил, что в самых крупных городах региона самые большие объемы работ.



– Здесь процесс более растянут по времени, – сказал он. – Работы идут, и мы уже приближаемся к точке, когда со всеми ресурсоснабжающими организациями будут подписаны договоры на обслуживание в ЕИРЦ.



Также в апреле оплату жилищно-коммунальных услуг через ЕИРЦ планируется начать в Даниловском и Некрасовском МР. Изначально их перевод был запланирован на лето, но главы районов попросили изменить сроки на более ранние.