​Сегодня в Правительстве области состоялся брифинг с участием заместителя председателя Правительства региона Виталия Ткаченко, на котором были подведены итоги первого месяца работы Ярославского областного единого информационного-расчетного центра. В настоящее время единые платежные документы за услуги ЖКХ от ЯроблЕИРЦ получают жители двух районов – Переславского и Тутаевского. Завершен сбор платежей по квитанциям за январь, продолжается – за февраль.



– Прошел ровно месяц с тех пор, как в двух районах нашей области заработал областной единый информационный- расчетный центр, – сказал Виталий Ткаченко. – И если говорить о собираемости платежей, то результатами мы довольны. Показатель превысил 90%. Это, безусловно, говорит о том, что мы двигаемся в правильном направлении. Надеюсь, что в течение ближайших месяца-двух мы уже выйдем на плановую цифру в 98%.



В Тутаевском районе все ресурсоснабжающие организации и управляющие компании вошли в структуру Областного расчетного центра. Собираемость платежей за январь составила 90,3%. В Переславском районе также заключены договоры со всеми поставщиками ресурсов, а именно с АО «ЯГК» и с МУП ЖКХ района. Процент собираемости платежей здесь чуть ниже – около 85% – по техническим причинам. Промсвязьбанк не успел установить достаточное количество терминалов, в которых можно без комиссии оплатить услуги ЖКХ. Начисления и доставка платежных документов в этот район произведены без ошибок и своевременно.



– Пилотные проекты подразумевают небольшие ошибки на старте, и мы были готовы к различным технологическим сбоям. Однако уже сейчас можно сказать, что поручение главы региона Дмитрия Миронова, связанное с внедрением на территории области ЯроблЕИРЦ, выполняется в срок и без серьезных недочетов, – отметил Виталий Ткаченко. – Не было вопросов, на которые сотрудники центра не могли бы ответить населению, все работники хорошо обучены, правильно выбран программный продукт – все это положительный итог таких важных и нужных для людей изменений в сфере прозрачности расчетов за жилищно-коммунальные услуги ЖКХ.



Кроме того, Виталий Ткаченко сообщил, что в течение прошедшего месяца Правительству удалось подписать договор со Сбербанком. А это значит, что в процедуре отплаты услуг ЖКХ без комиссии теперь принимают участие два банка – Промсвязьбанк и Сбербанк.



Также без доплат это можно сделать в личных кабинетах на сайтах банков, в кассах действующих муниципальных расчетных центров, кассах ПАО «ТНС Энерго Ярославль», в кассах ЯроблЕИРЦ. Таким образом, по словам Виталия Ткаченко, для удобства жителей создается широкая сеть безкомиссионной оплаты услуг ЖКХ.



– Население не только не пострадало от введения на территории области Единого расчетного центра, но выиграло, – заметил Виталий Ткаченко. – Оплатить жилищно-коммунальные услуги можно без комиссий. Кроме того, сделать это стало намного быстрее и проще. По одному штрих-коду единого платежного документа можно произвести оплату сразу за все услуги.



Также Виталий Ткаченко сообщил, что ЯроблЕИРЦ подписал договор с ТНС Энерго. Там, где областной расчетный центр уже начал работу (в Переславском и Тутаевском районах), начисления за электроэнергию вошли в единый платежный документ.