​Работа областного единого информационно-расчетного центра позволит ресурсоснабжающим организациям более эффективно реализовывать программы развития. Об этом 9 марта на брифинге по итогам первого месяца деятельности ЯроблЕИРЦ на территории региона сообщил заместитель председателя Правительства региона Виталий Ткаченко.



– Новые технологии, используемые в ЕИРЦ, сделали возможным ежедневное расщепление платежей. Деньги сразу же поступают ресурсоснабжающим организациям. Происходит регулярное пополнение оборотных средств, и это дает возможность работать над повышением качества предоставляемых населению услуг, – отметил Виталий Ткаченко. – Ресурсоснабжающие организации не берут кредиты, не платят за их обслуживание, не оформляют залоги. У них появляется финансовая возможность осуществлять свои инвестиционные программы, программы по содержанию и ремонту инфраструктуры, а главное – своевременно и качественно оказывать населению услуги.



Виталий Ткаченко добавил, что весь процесс деятельности ЯроблЕИРЦ происходит под жестким контролем со стороны Правительства области. Ему уже передан блокирующий пакет акций – 25 процентов + 1 акция, подписан соответствующий договор.



В настоящее время в Ярославле жители получают общие платежные документы от различных частных и муниципальных структур, к которым областной единый информационно-расчетный центр не имеет отношения. Накануне выпуска единого платежного документа от ЕИРЦ региональное Правительство планирует провести дополнительную информационную кампанию во избежание путаницы в квитанциях.



– Мы допускаем, что со стороны некоторых нечистоплотных управляющих компаний в этот период будут выставлены дублирующие квитанции, чтобы, воспользовавшись неразберихой, собрать с населения двойную оплату. Для недопущения «задвоения» платежей мы проведем серьезную информационную работу, – отметил Виталий Ткаченко.



По его словам, эти недобросовестные организации пытаются сорвать внедрение в регионе единого расчетного центра:



– В настоящее время ЕИРЦ спокойно заключает договоры с управляющими компаниями, которые зарабатывали на предоставлении услуг населению. У нас нет никаких проблем во взаимодействии с ними. Против нововведений выступают только те УК, которые собирали все платежи на свои расчетные счета и пользовались ими по своему усмотрению. Мы затронули их интересы, задели их «бизнес», и они развязали нешуточную информационную войну. Хотя итоги первого месяца работы ЕИРЦ явно показывают, что мы двигаемся в правильном направлении.



Сейчас единые платежные документы получают жители двух муниципальных районов. К марту 2018 года планируется внедрить эту систему на всей территории региона.