​Сегодня в Правительстве Ярославской области собрались представители руководства администраций муниципальных районов и директора лесничеств. Вместе они обсудили вопросы, касающиеся охраны, защиты и воспроизводства лесов.



Как показал мониторинг, проведенный сотрудниками департамента лесного хозяйства, многие проблемы возникают в результате несогласованности действий руководителей различных уровней.



– Нам необходимо сегодня работать сообща: не скрывать проблемы, а выговариваться и находить выход, слышать друг друга и помогать, – сказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Объединив усилия, мы начали заниматься проблемой незаконной вырубки, и результат налицо. По последним данным, ее объемы сократились в 4 раза. Впереди подготовка к пожароопасному периоду. Необходимо работать вместе, подключая все имеющиеся ресурсы и привлекая общественность.



В связи с изменениями требований федерального законодательства, вступившими в силу 1 марта, уже этим летом отвечать за сохранность и состояние прилегающих лесных территорий будут собственники и арендаторы. Сейчас им необходимо провести ряд мероприятий, направленных на противопожарную безопасность, с участием руководителей сельхозпредприятий и садоводческих кооперативов, лесхозов и администраций муниципальных районов и поселений. В частности, речь идет об очистке территорий от сухой травы, валежника, мусора и других горючих материалов.



Невыполнение указанных требований влечет штраф: до 20 тысяч рублей – для граждан, до 500 тысяч – для юридических лиц. Кроме того, в случае уничтожения в результате возгораний лесных насаждений или гибели людей наступает уголовная ответственность.



– Пик возгораний традиционно приходится на майские праздники. Поэтому уже сейчас продумываем организацию дополнительного патрулирования совместно с МЧС и ГИБДД, – отметил директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. – Проводятся инвентаризация земельных участков, прилегающих к лесам, установка правообладателей указанных территорий. Органам местного самоуправления с привлечением техники СГБУ ЯО «Лесная охрана» необходимо организовать работу по очистке или опашке земельных участков, прилегающих к лесу, право владения и пользования на которые не предоставлено иным лицам.



Также на совещании особое внимание было уделено экологической акции «Всероссийский день посадки леса», которая пройдет во всех муниципальных образованиях области в конце апреля. При активном участии жителей будут посажены молодые деревья, проведены информационно-профилактические и культурно-массовые мероприятия.



В районах уже началась предварительная подготовка к акции. Как сообщили представители Некоузского МР, здесь планируется высадить 400 деревьев. В этом году впервые на территории Российской Федерации запроектированы объемы лесовосстановления, сопоставимые с площадью выбывающих лесов. Для Ярославской области они составляют 5800 га.