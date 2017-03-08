​9 марта врио губернатора Дмитрий Миронов встретился с руководителями экспертных групп программы социально-экономического развития Ярославской области «10 точек роста». На мероприятии, которое прошло в Правительстве региона, были представлены основные идеи и проекты, которые будут учтены в итоговом документе.



– Я знаю, как вы интенсивно и содержательно работали все эти три месяца, – сказал Дмитрий Миронов. – В таком широком сотрудничестве нам удалось сформировать максимально содержательную и актуальную программу развития Ярославской области. Она будет представлена 13 марта. В программу войдут и ваши предложения, и предложения граждан. Уверен, власть только в том случае может быть эффективной, если она опирается на экспертное мнение и на общественную поддержку.



Одним из значимых направлений программы станет развитие агропромышленного комплекса. Руководитель экспертной группы АПК генеральный директор ООО «Возрождение» Григорий Лугузинский обозначил приоритетные векторы развития этой сферы. Среди них органическое сельское хозяйство, молочное животноводство, птицеводство, аквакультура и льноводство и другие.



Для развития этих направлений экспертная группа предлагает создание товаропроводящей сети и продвижение местной продукции на региональном и федеральном рынках. Помимо этого, большое внимание планируется уделить совершенствованию инструментов финансовой поддержки сельхозпроизводителей.



Дмитрий Миронов отметил, что обозначенные темы и предложения получат поддержку.



О приоритетных направлениях в области спорта доложил руководитель профильной экспертной группы Александр Сорокин. Он подчеркнул важность развития профессионального спорта, подготовки спортивного резерва, увеличения числа молодых людей, занимающихся спортом.



– Одним из ключевых проектов нашей группы является создание региональной сети физкультурно-спортивных клубов, ориентированных на развитие общедоступного массового спорта, – сказал Александр Сорокин. – Этот проект может быть осуществлен на базе нескольких площадок, в частности, на базе школ, колледжей. Опыт показывает, что такие клубы востребованы не только учащимися, но и их семьями, жителями микрорайонов.



Перед сферой здравоохранения в рамках программы «10 точек роста» ставятся следующие задачи: снижение смертности от болезней системы кровообращения и новообразований, повышение продолжительности жизни населения, всеобщая доступность медицинской помощи с максимальной опорой на современные медицинские технологии, а также повышение качества медпомощи за счет эффективного использования ресурсов системы здравоохранения.



Дмитрий Миронов поблагодарил экспертов за участие в работе и пригласил на презентацию программы.



– Рассчитываю на вашу дальнейшую поддержку и сотрудничество – теперь уже в реализации программы, – обратился к экспертам, завершая встречу, Дмитрий Миронов. – Будем работать вместе!



Всего в рамках подготовки программы «10 точек роста» от инициативных граждан было получено почти 6,5 тысячи предложений. Лучшие из них были включены в документ. Две экспертные группы – «Культура» и «Информирование граждан» – созданы по общественной инициативе.