Реконструкцию моста через Которосль в Красноперекопском районе Ярославля начнется уже в этом году. Об этом сегодня сообщил врио губернатора Дмитрий Миронов.



– Закрытие перекопского моста создало ярославцам массу неудобств, и нашей задачей было решить эту проблему, – сказал Дмитрий Миронов. – Этим вопросом мы занимались вместе с Министерством транспорта. На днях я разговаривал с его руководителем Максимом Соколовым. Он сообщил, что федерация выделяет на реконструкцию моста 595 миллионов рублей. Софинансирования от региона не потребуется.



Дмитрий Миронов добавил, что проектная документация уже готова. В ближайшее время будет проведен конкурс. Начало работ на объекте запланировано на июль, завершение – к сентябрю 2018 года.