​10 марта в Правительстве области прошло заседание рабочей группы по реализации губернаторского проекта «Решаем вместе». Участие в нем приняли руководители органов исполнительной власти, представители депутатского корпуса.



– Рабочая группа, контролирующая процесс прохождения всех этапов реализации проекта «Решаем вместе», создана по распоряжению главы региона Дмитрия Миронова, – отметил заместитель председателя Правительства области, директор департамента финансов Илья Баланин. – Важно, чтобы губернаторский проект по инициативному бюджетированию был выполнен без сбоев, в срок, а все возникающие вопросы и проблемы были оперативно решены.



Проект «Решаем вместе» направлен на повышение качества жизни в регионе. Запланированы благоустройство дворов, ремонт дорог и домов культуры, обустройство спортплощадок. Но самое главное – объекты для проведения работ на них выбирают сами жители Ярославской области. Сейчас тематические собрания проходят уже во всех муниципальных образованиях. Все предложения населения фиксируются.



До 17 марта должны быть утверждены составы районных комиссий, которые будут отбирать наиболее интересные и подготовленные проекты. Процесс необходимо завершить к 1 апреля. К 15 апреля списки инициатив для включения в программу «Решаем вместе» должны быть представлены в Правительство области.



Проект «Решаем вместе» Правительство региона реализует совместно с партией «Единая Россия». Активное участие в каждом этапе работы принимают депутаты областной Думы.



– В ходе последних избирательных кампаний к депутатам поступало очень много обращений, связанных с благоустройством дворовых территорий, ремонтом дорог, модернизацией домов культуры, спортзалов. Именно поэтому мы активно включились в эту работу, – отметила депутат областной Думы, член фракции «Единая Россия» Ольга Хитрова. – Наша задача – войти в составы муниципальных и межведомственных комиссий по отбору предложений, чтобы совместно определить первоочередные, ключевые проекты программы.



На реализацию программы «Решаем вместе» планируется направить более 650 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов.



Справка



Проект «Решаем вместе» запущен в целях устранения проблем и формирования комфортных условий проживания жителей Ярославской области при их непосредственном и активном участии. При его реализации будут применены механизмы, заложенные в идеологии инициативного бюджетирования:



– проекты должны быть выбраны населением на собраниях и зафиксированы протоколами собраний, в том числе видеозаписью;



– документация готовится инициативными группами жителей при обязательном участии и поддержке администраций муниципальных образований (ПСД, экспертиза, землеустройство и т.п.);



– предусмотрены возможности софинансирования работ со стороны жителей или бизнеса;



– отбор проектов осуществляется на конкурсной основе на уровне региона по утвержденным и понятным критериям;



– все проекты должны быть завершены в течение 2017 года.