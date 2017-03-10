​Ярославская область представит свои туристические возможности на международной туристической выставке «Интурмаркет», которая пройдет в Москве 11 – 13 марта.



– Ярославский регион принимает участие в «Интурмаркете» уже пятый раз. Статус постоянного участника налагает на нас определенные обязательства: в первую очередь от нас ждут качественный, интересный продукт. И мы готовы его показывать, готовы предлагать новые идеи и программы, в том числе в рамках межрегионального отраслевого сотрудничества, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Укрепление имиджа Ярославской области как привлекательного туристического региона – это инвестиции в перспективу. И самый значимый показатель эффективности нашей работы – увеличение объемов въездного турпотока.



В этом году все регионы ЦФО намерены выступить единой экспозицией под общим брендом «Центральный федеральный округ». Ярославская область представит стенд, посвященный 50-летию Золотого кольца России. Участники выставки смогут получить информацию о турпотенциале городов и муниципальных районов региона, туристско-информационных центрах.



На отдельной площадке будут представлены интерактивные программы этнокультурного комплекса «Деревня Тыгыдым» (Пошехонский муниципальный район). Авторы проекта проведут презентацию праздника «День русской лени», благотворительную ярмарку «Добрые сувениры России», мастер-классы.



На выставке также будут обозначены предложения на предстоящий туристический сезон. В их числе ряд фестивалей: «Великая ростовская уха» (Ростов Великий), «Доброфест» (аэродром Левцово), фестиваль воздухоплавателей «Золотое кольцо России» (Переславль), а также городской пикник «Пир на Волге» (Ярославль), фотопарад (Углич), полумарафон «Бегом по Золотому кольцу» и другие мероприятия. Кроме того, Ярославская область инициирует обсуждение возможностей дальнейшего развития Золотого кольца.



В рамках деловой программы представители официальной делегации региона примут участие в научно-практической конференции «Настоящая Россия», посвященной развитию туризма в малых исторических городах, и всероссийском совещании по актуальным вопросам развития сферы туризма.



Справка



Международная туристическая выставка «Интурмаркет» является одним из главных отраслевых мероприятий страны, открывающих весенне-летний туристический сезон. Официально поддержана Министерством культуры Российской Федерации, Федеральным агентством по туризму, а также другими федеральными службами и профессиональными организациями, способствующими развитию туристической индустрии в России. Ежегодно в выставке принимают участие 75 регионов РФ.