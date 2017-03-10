​Дорогие друзья!



Поздравляю вас с 81-й годовщиной основания Ярославской области!



За прошедшие десятилетия в регионе многое сделано для становления экономики, социальной сферы, культуры. Построены сотни предприятий, школы, больницы, детские сады, спортивные центры, сохранено богатейшее культурное наследие.



Сегодня Ярославская область продолжает стремительно развиваться. Мы укрепляем наши промышленные кластеры, повышаем доступность и качество медицинских и образовательных услуг. Мы реализуем значимые социальные и экономические проекты, проводим масштабные мероприятия всероссийского и мирового уровня. Мы развиваем туризм и культуру.



Наша цель – сделать регион максимально комфортным для его жителей и привлекательным для гостей. И что особенно важно – к этой цели мы идем вместе.



Завершена разработка программы социально-экономического развития Ярославской области «10 точек роста», которую Правительство региона вело с привлечением экспертов, учитывая все предложения граждан. А сейчас мы приступаем к реализации проекта «Решаем вместе», который позволит благоустроить дворы и скверы, отремонтировать улицы и дома культуры, обустроить спортивные площадки – сделать именно то, что необходимо людям, живущим в городах и поселках Ярославии.



Дорогие друзья! Уверен: вместе мы сумеем сделать нашу область одним из самых благополучных регионов России. Пусть новый для Ярославской земли год будет ярким и созидательным!



Счастья вам, здоровья, новых свершений на благо родного региона!



Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов