​Просроченная задолженность управляющих компаний на начало 2107 года составила более 2 миллиардов рублей. Рост по сравнению с 1 января 2016 года – 133%. Об этом сегодня на заседании комитета Ярославской областной Думы по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике сообщил заместитель председателя Правительства региона Виталий Ткаченко.



– Общая задолженность теплоснабжающих организаций Ярославской области за газ на начало текущего года составляла более 6,7 миллиарда рублей, – пояснил Виталий Ткаченко. – По сравнению с началом прошлого года долг теплоснабжающих организаций за газ вырос на 41 процент, что в суммарном выражении составило около 2 миллиардов рублей. При этом собираемость платежей с населения в среднем по региону составляет 95 процентов. Из изложенных фактов следует, что средства населения не поступают поставщикам услуг и ресурсов.



Для погашения текущей задолженности и налаживания платежной дисциплины Правительство Ярославской области ведет работу по нескольким направлениям. Во-первых, это взаимодействие с крупнейшими должниками, прежде всего с ТГК-2. Во-вторых, сбор платежей за коммунальные услуги с населения и доведение их до ресурсоснабжающих организаций. Для того чтобы деньги за поставленные ресурсы не оседали на счетах управляющих компаний, а ежедневно поступали РСО, Правительство региона приняло решение создать в области единый информационно-расчетный центр.



В настоящее время единые платежные документы за услуги ЖКХ от ЯроблЕИРЦ получают жители двух районов, в том числе Тутаевского. Собираемость платежей за январь там составила 90,3%. В апреле-мае на услуги единого расчетного центра начнут переходить Ярославль и Рыбинск.



Виталий Ткаченко отметил, что новые технологии, используемые в ЕИРЦ, сделали возможным ежедневное расщепление платежей. Деньги сразу же поступают ресурсоснабжающим организациям. Происходит регулярное пополнение оборотных средств. У РСО появляется финансовая возможность осуществлять свои инвестиционные программы, программы по содержанию и ремонту инфраструктуры, а главное – своевременно и качественно оказывать населению услуги.



Виталий Ткаченко добавил, что весь процесс деятельности ЯроблЕИРЦ происходит под жестким контролем со стороны Правительства области. Ему уже передан блокирующий пакет акций – 25 процентов + 1 акция, подписан соответствующий договор.



Заместитель председателя Ярославской областной Думы Виктор Волончунас подчеркнул: то, что ЯроблЕИРЦ создан как акционерное общество, полностью соответствует действующему законодательству.



– Надо также иметь в виду, что реформу жилищно-коммунального хозяйства никто не отменял. Согласно федеральному закону №185-ФЗ создание МУПов, ГУПов не приветствуется – необходимо создавать государственно-частное партнерство, в котором должно быть не больше 25,1 процента участия государства или муниципалитета, – сказал Виктор Волончунас. – В Ярославской области очень большие долги в коммунальной сфере. Причем управляющие организации за последние годы их усугубили. Одна из главных задач создания ЯроблЕИРЦ – отвести от кормушки управляющие компании, сделать расчеты за жилищно-коммунальные услуги прозрачными.