​11 марта введен в эксплуатацию новый дом на улице Большой Технической в Ярославле. Свои квартиры после долгого ожидания смогли получить порядка 200 семей. На торжественной церемонии ключи им вручил врио губернатора Дмитрий Миронов.



– Желаю вам семейного благополучия, счастья, долгих лет жизни в ваших новых квартирах! – сказал Дмитрий Миронов, поздравляя новоселов. – Пусть у ярославцев больше не будет таких проблем, какие довелось пережить вам в ожидании завершения строительства дома. Мы сделаем для этого все возможное. Поддержка долевого строительства, контроль за работой застройщиков, за соблюдением прав дольщиков являются важнейшими обязанностями исполнительной власти, и мы продолжим работу в этом направлении.



Дом, который сегодня введен в эксплуатацию, должен был быть сдан еще в III квартале 2015 года. Однако застройщик – Ивановская домостроительная компания – вел процесс со значительным отставанием от графика, и даже в начале 2016 года перспективы сдачи объекта были весьма туманными.



Работы возобновились только после того, как Дмитрий Миронов был назначен руководителем Ярославской области. Он сразу взял вопрос обманутых дольщиков под свой личный контроль. Правительство области приняло ряд мер, позволивших разморозить объекты, строительство которых было остановлено. Там, где работы не были завершены по объективным причинам, застройщикам оказали помощь. В ряде случаев пришлось привлекать новые компании, способные выполнить обязательства перед участниками долевого строительства.



По объектам, где специалисты обнаружили признаки противоправных действий, работали сотрудники федеральных и местных правоохранительных структур, и виновные в обмане дольщиков будут отвечать за свои действия.



В результате проведенной работы удалось добиться позитивного изменения ситуации. За этот год новоселье справят дольщики еще 5 долгостроев. До конца первого квартала планируется ввести в эксплуатацию жилой дом на 204 квартиры на улице Балтийской. В течение года во Фрунзенском районе Ярославля будут введены в эксплуатацию еще два жилых дома и два – в Дзержинском. Это позволит решить проблемы более чем пятисот семей.



Дмитрий Миронов осмотрел новые квартиры, пообщался с дольщиками. Он подчеркнул, что контроль за работой застройщиков Правительство будет осуществлять и в дальнейшем. Одновременно с этим перед исполнительной властью поставлена задача всячески поддерживать застройщиков, снимать административные барьеры.



– В настоящее время прорабатывается проект закона Ярославской области, направленного на стимулирование застройщиков, выразивших готовность завершить работу на проблемных жилых домах, – рассказал Дмитрий Миронов. – Предусматривается предоставление им земельных участков в аренду без проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов. Комплексный подход позволит полностью решить проблему обманутых дольщиков в регионе.