Правительство Ярославской области активизирует работу по противодействию незаконному обороту контрафактной продукции. Конкретные методы обсуждались на заседании профильной региональной комиссии под руководством заместителя председателя Правительства области Максима Авдеева.



Было отмечено, что доля фальсификата в общем объеме товаров, реализуемых на территории региона, составляет порядка 9%. Чаще всего недобросовестные производители подделывают молочную продукцию – как правило, это товары, поставляемые из других регионов. Также надзорные и правоохранительные органы выявляют фальсифицированные алкоголь, лекарственные средства, одежду и обувь.



К контрафакту относятся не только некачественные товары, но и реализуемые под чужой торговой маркой. Особенно остро эта проблема стоит для промышленной продукции – моторов, топливных насосов и т.д. Например, с подделками сталкивались такие гиганты региональной промышленности, как «Автодизель» и Тутаевский моторный завод, ЯЗДА.



– Проблема оборота контрафакта в регионе актуальна как в социальном, так и в экономическом аспекте, – подчеркнул Максим Авдеев. – С одной стороны, это вопрос защиты потребителей от некачественной продукции, с другой – защита законных интересов региональных предприятий, работающих в легальном поле и несущих затраты на осуществление производственной деятельности. В ближайшее время необходимо разработать и внедрить реальные механизмы, которые позволят эффективно бороться с продажей контрафактных товаров. Безусловно, эти меры подразумевают эффективное межведомственное взаимодействие на региональном и муниципальном уровне и максимально оперативную реакцию.



По данным УМВД России по Ярославской области, в 2016 году было выявлено 30 преступлений в сфере противодействия обороту контрафактной продукции.



Сегодня одной из главных задач и бизнес-сообщество, и правоохранители называют борьбу с нелегальными производствами. Однако она преимущественно решается в рамках оперативно-разыскной деятельности. А вот вопрос защиты торговых марок требует проработки. Эффективным способом защиты интересов добросовестных производителей может стать региональный торговый знак.



В настоящее время в Ярославской области разработан и действует товарный знак «Наша марка», обладателями которого стали уже порядка 400 предприятий. Около года назад с предложением о создании еще одного знака выступило некоммерческое партнерство «Ассоциация юристов в сфере интеллектуальной собственности». Однако, как заметил Максим Авдеев, идея применения этого знака не подразумевает подтверждения качества продукции его обладателя. Основная его функция – обеспечить уголовный состав при факте нарушения авторских прав.



– Региональный товарный знак должен стать знаком качества. Наделять его чисто номинальной функцией бессмысленно. Требуя соблюдения своих прав, предприятия должны соблюдать и права потребителя. А значит, подтверждать соответствие своей продукции всем предъявляемым требованиям, – резюмировал Максим Авдеев.



Впрочем, как было отмечено на заседании, сами предприниматели сегодня не проявляют активности в сфере защиты своих торговых интересов. Так, в прошедшем году в территориальное управление Роспотребнадзора поступило лишь 4 соответствующих обращения, из них только одно – от ярославского предприятия.



В связи с этим члены комиссии пришли к выводу, что к выявлению фактов продажи фальсификата и незаконного использования товарных знаков необходимо привлекать широкую общественность. С этой целью Максим Авдеев поручил организовать для населения и предпринимательского сообщества горячую линию, на которую можно будет сообщить актуальную информацию. Также он акцентировал внимание на необходимости максимально быстрого реагирования правоохранительных органов на поступившие сигналы.



– Контроль над ситуацией будет осуществлять межведомственный оперативный штаб. В его состав войдут представители профильных ведомств, в том числе УМВД, Роспотребнадзора, департамента инвестиций и промышленности. Наша главная задача – очистить регион от контрафакта, – сказал Максим Авдеев.