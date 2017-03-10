11 марта введен в эксплуатацию новый дом на улице Большой Технической в Ярославле. Свои квартиры после долгого ожидания смогли получить порядка 200 семей. На торжественной церемонии ключи дольщикам вручил врио губернатора Дмитрий Миронов.– Желаю вам семейного благополучия, счастья, долгих лет жизни в ваших новых квартирах! – сказал Дмитрий Миронов, поздравляя новоселов. – Пусть у ярославцев больше не будет таких проблем, какие довелось пережить вам в ожидании завершения строительства дома. Мы сделаем для этого все возможное. Контроль за долевым строительством является одной из важнейших обязанностей исполнительной власти. С недобросовестными компаниями, нарушающими права дольщиков, будут разбираться правоохранительные органы.Дом, который сегодня введен в эксплуатацию, должен был быть сдан еще в III квартале 2015 года. Однако застройщик – Ивановская домостроительная компания – прекратил работы, и даже в начале 2016 года перспективы сдачи объекта были весьма туманными.Работы возобновились после того, как Дмитрий Миронов взял вопрос обманутых дольщиков под свой контроль. Он лично выезжал на проблемные дома, ставил задачи перед Правительством и различными ответственными ведомствами. По введенному сегодня дому, как и еще по пяти объектам, Правительство региона вело совместную работу с банком «Российский капитал».– Два дома уже введены в эксплуатацию, еще два мы планируем сдать во втором квартале текущего года и последние два – в 2018 году, – отметил присутствующий на церемонии председатель правления банка «Российский капитал» Михаил Кузовлев. – Мы понимаем, что за каждым из этих домов – судьбы сотен людей. И сегодня, вручая ключи дольщикам второго литера, отмечаем, что еще 195 семей с полным правом могут назвать себя новоселами.Как сообщил Дмитрий Миронов, всего в регионе за этот год новоселье справят дольщики шести долгостроев. До конца первого квартала планируется ввести в эксплуатацию жилой дом на 204 квартиры на улице Балтийской. В течение года во Фрунзенском районе Ярославля будут введены в эксплуатацию еще два жилых дома и два – в Дзержинском. Это позволит решить проблемы более чем пятисот семей.В праздничный день гости осмотрели новые квартиры, пообщались с дольщиками. – Вложились в строительство 4 года назад, строили квартиру сыну. Счастлива, что у него теперь будет свое жилье, – поделилась радостью одна из дольщиц Маргарита Куренкова.– Качество работ достойное, – резюмировал Дмитрий Миронов после осмотра квартир. – Заезжай и живи!Глава региона подчеркнул, что контроль за работой застройщиков Правительство будет осуществлять и в дальнейшем. Одновременно с этим перед исполнительной властью поставлена задача всячески поддерживать застройщиков, снимать административные барьеры.– В настоящее время прорабатывается проект закона Ярославской области, направленного на стимулирование застройщиков, выразивших готовность завершить работу на проблемных жилых домах, – рассказал Дмитрий Миронов. – Предусматривается предоставление им земельных участков в аренду без проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов. Комплексный подход позволит полностью решить проблему обманутых дольщиков в регионе.​