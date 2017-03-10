​11 марта состоялась пятая, юбилейная, СМИлимпиада для журналистов, организованная управлением массовых коммуникаций Правительства области. В ней приняли участие 18 команд региональных и районных средств массовых информации.



Соревнования под лозунгом «Быстрее! Выше! СМИшнее!» прошли в парке активного и семейного отдыха «Забава». Состязания в Год экологии были посвящены теме защиты природы – «Сортировка мусора», «Забота о птицах», Большая Эко-переправа, эстафета с метлами «Пусть чистой будет земля!» и другие увлекательные конкурсы объединили в этот день журналистов со всей области. За победу в соревнованиях команды получали карточки с зеленой землей.



– Мероприятие приобрело действительно областной уровень, – сказала директор департамента общественных связей Анастасия Костикова. – Во время первой СМИлимпиады в 2014 году на старт вышло всего 6 команд. Сегодня у нас уже 18 команд и более ста участников.



Первое место и главный приз юбилейной СМИлимпиады завоевала команда «Вести» ГТРК «Ярославия».



Обед из полевой кухни, барбекю у костра, катание с горок ожидали участников по окончании спортивной части мероприятия.