|Уважаемые работники органов наркоконтроля!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
На вас возложена важнейшая общественная миссия – противодействие незаконному обороту наркотиков. От её успешного выполнения зависит благополучие тысяч жителей региона, их безопасность и здоровье.
Ваш высокий профессионализм и верность служебному долгу являются надёжным залогом эффективной реализации государственной антинаркотической политики на территории Ярославской области. Уверен, что вы и в дальнейшем будете с честью решать возложенные на вас служебные задачи.
Желаю вам новых успехов в вашей нелёгкой работе, крепкого здоровья и благополучия!
Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов
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