​Уважаемые работники органов наркоконтроля!



Поздравляю вас с профессиональным праздником!



На вас возложена важнейшая общественная миссия – противодействие незаконному обороту наркотиков. От её успешного выполнения зависит благополучие тысяч жителей региона, их безопасность и здоровье.



Ваш высокий профессионализм и верность служебному долгу являются надёжным залогом эффективной реализации государственной антинаркотической политики на территории Ярославской области. Уверен, что вы и в дальнейшем будете с честью решать возложенные на вас служебные задачи.



Желаю вам новых успехов в вашей нелёгкой работе, крепкого здоровья и благополучия!



Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов