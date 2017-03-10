​Уважаемые работники органов наркоконтроля!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

На вас возложена  важнейшая общественная миссия – противодействие незаконному обороту наркотиков.  От её успешного выполнения зависит благополучие тысяч жителей региона, их безопасность и здоровье.

Ваш высокий профессионализм и верность служебному долгу являются  надёжным залогом эффективной реализации государственной антинаркотической  политики на территории Ярославской области. Уверен, что вы и в дальнейшем будете с честью решать возложенные на вас служебные задачи.

Желаю вам новых успехов в вашей нелёгкой работе, крепкого здоровья и благополучия!

Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов

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