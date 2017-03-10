​Работа по предотвращению заноса инфекции на территорию Ярославской области будет усилена. Такое решение было принято на внеочередном заседании региональной противоэпизоотической комиссии, которое провел заместитель председателя Правительства Валерий Холодов. Участие в обсуждении вопроса приняли представители органов исполнительной власти, УМВД России по Ярославской области, птицеводческих предприятий.



Валерий Холодов отметил, что очаги гриппа птиц выявлены в Московской области. В связи с этим угроза заноса вируса на территорию нашего региона очень велика.



– Мы не должны этого допустить, – подчеркнул Валерий Холодов. – Учитывая социальные последствия и огромный экономический ущерб, наносимый отрасли птицеводства, необходимо принять исчерпывающие меры для того, чтобы уберечь нашу область от этой инфекции. И здесь главное – безукоризненное выполнение всех ветеринарных норм и правил содержания птицы.



Также решено запретить перемещение живой птицы, продуктов птицеводства и кормов для птиц без предварительного согласования ввоза с главным государственным ветеринарным инспектором области. Для выявления нарушений будут работать мобильные ветеринарно-полицейские посты. Кроме того, будут организованы мероприятия по пресечению стихийной несанкционированной торговли живой птицей и продукцией птицеводства непромышленной выработки. Особое внимание будет уделено торговле с автотранспорта, зарегистрированного в других регионах.



Запланированы широкая разъяснительная работа, проведение учета поголовья птиц в хозяйствах всех форм собственности, мониторинг эпизоотической ситуации среди домашней и перелетной дикой птицы.



В числе задач, поставленных на совещании, также обеспечение специалистов запасом дезинфицирующих средств, средствами индивидуальной защиты, подготовка дезинфекционной техники для проведения мероприятий.