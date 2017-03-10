13 марта в Ярославле пройдет презентация стратегии развития региона. На портале органов государственной власти будет организована прямая видеотрансляция мероприятия. Также презентацию можно будет увидеть в прямом эфире на телеканале «Первый Ярославский».



Напомним, по инициативе главы региона Дмитрия Миронова все жители имели возможность прислать предложения для разработки комплексной программы социально-экономического развития Ярославской области «10 точек роста». Идея вызвала горячий отклик у граждан. Поступило более 6 тысяч предложений. Самые интересные нашли отражение в итоговом документе.



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