|13 марта в Ярославле пройдет презентация стратегии развития региона. На портале органов государственной власти будет организована прямая видеотрансляция мероприятия. Также презентацию можно будет увидеть в прямом эфире на телеканале «Первый Ярославский».
Напомним, по инициативе главы региона Дмитрия Миронова все жители имели возможность прислать предложения для разработки комплексной программы социально-экономического развития Ярославской области «10 точек роста». Идея вызвала горячий отклик у граждан. Поступило более 6 тысяч предложений. Самые интересные нашли отражение в итоговом документе.
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