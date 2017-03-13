​13 марта врио губернатора Дмитрий Миронов представил общественности долгосрочную стратегию социально-экономического развития региона. На презентацию, которая прошла в культурно-зрелищном центре Ярославля, были приглашены представители широкой общественности – власти и бизнеса, науки и культуры, депутатского корпуса и гражданского общества.



– Хочу выразить особую признательность жителям области, которые приняли активное участие в подготовке стратегии, – сказал Дмитрий Миронов, открывая мероприятие. – Из разных районов поступило 6,5 тысяч заявок, предложений, проектов по тем проблемам, которые сильнее всего волнуют граждан. Считаю, что именно так – на основе реальных запросов, пожеланий людей – Правительство региона и муниципалитеты должны выстраивать свою работу.



Дмитрий Миронов подчеркнул, что главная цель разработки документа – определить пути дальнейшего развития региона. Реализация стратегии позволит сделать Ярославскую область по-настоящему успешной, процветающей, удобной для жизни и работы.



Формирование стратегии велось по 10 ключевым направлениям в экономике и социальной сфере. Это жилищно-коммунальное хозяйство, дорожная отрасль, промышленность, аграрный комплекс, малый и средний бизнес, инвестиционная привлекательность региона, туризм, образование, здравоохранение и массовый спорт. Экспертные группы, в которые входили профильные специалисты, общественники, представители органов власти, изучали поступившие от жителей области инициативы и проекты и на их основе формировали предложения в программу.



– Прямой диалог власти и общества позволил выявить главные проблемы и определить пути их решения, которые зафиксированы в стратегии развития региона до 2025 года, – сказал Дмитрий Миронов. – Мы опирались на сильные стороны Ярославской области, старались быть современными, использовать свежие идеи и успешный опыт лидирующих субъектов России. Но при этом нашей задачей было не растерять собственную идентичность, сохранить и развить все лучшее, чем богат регион и его жители, роль которых в подготовке стратегии стала определяющей.



Дмитрий Миронов поблагодарил Правительство области и членов экспертных групп за организацию сложной и ответственной работы по подготовке стратегии, подчеркнув, что ее итоги станут фундаментом для дальнейших действий органов исполнительной власти.



– Это очень правильно, что в процесс разработки стратегии развития Ярославской области были вовлечены общественность и эксперты, – считает руководитель группы «Медицина», заведующая кардиологическим отделением Ярославского областного клинического госпиталя ветеранов войн Мария Можейко. – Жители региона активно включились в работу. К нам в группу поступило очень много обращений, из которых мы отобрали несколько десятков самых актуальных. Мы оценили системные проблемы отрасли и сформировали реальные предложения в программу, главная цель которых – снижение смертности и увеличение продолжительности жизни. Если эти показатели будут меняться в лучшую сторону, значит, мы все делаем верно.



– В рамках подготовки программы в регионе впервые за многие годы сделан масштабный снимок того, что у нас есть. Это очень важно, ведь для того, чтобы двигаться дальше, необходимо определить, где мы находимся сейчас, – уверен руководитель экспертной группы «Промышленность», председатель совета директоров ОАО «Ярославский речной порт» Игорь Елфимов. – Мы сформулировали пять основных направлений дальнейшей работы. В их числе – создание новых продуктов и использование современных технологий, развитие внутриобластной кооперации, поддержка ярославских производителей при выходе на внешние рынки, импортозамещение. Мы готовы оказывать всяческую поддержку в этой работе. Уверен, что реальные результаты стратегии в части развития промышленности мы сможем ощутить уже в 2018 году.