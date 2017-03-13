|Повышение инвестиционной привлекательности территории – одна из ключевых составляющих развития региона. О том, как в дальнейшем будет выстроена работа в этом направлении, 13 марта на презентации стратегии социально-экономического развития региона рассказал врио губернатора Дмитрий Миронов.
– Важно повышать инвестиционную привлекательность Ярославской области не только для отдельных производств, но и комплексно и постоянно усиливать наши позиции в конкурентной борьбе за инвесторов, – подчеркнул глава региона. – Наша цель – по итогам 2017 года войти в первую десятку национального рейтинга инвестиционной привлекательности.
Дмитрий Миронов сообщил, что в течение года срок прохождения процедуры для получения разрешения на строительство в Ярославской области будет сокращен на 20 дней, а в следующем году он уменьшится еще на 14 дней.
Особое внимание будет уделено крупным инвесторам. Для предметного сотрудничества с ними уже создана Корпорация развития Ярославской области. На сегодняшний день портфель ее проектов на разной стадии готовности составляет 200 миллиардов рублей. Кроме того, создана Корпорация развития малого и среднего предпринимательства.
– В течение трех лет мы ожидаем появления в области более 1700 новых предприятий малого и среднего бизнеса, – сказал Дмитрий Миронов. – А до 2025 года благодаря мерам стимулирования будет создано почти 9 тысяч рабочих мест. Это позволит примерно на четверть снизить нынешний уровень безработицы.
Глава региона добавил, что в трех моногородах – Тутаеве, Ростове и Гаврилов-Яме – будут созданы территории с особым налоговым режимом. Это позволит привлечь инвестиции и создать сотни новых рабочих мест.
Как сообщил руководитель региональной корпорации развития Александр Гончаров, активная работа органов исполнительной власти по повышению инвестиционной привлекательности не осталась незамеченной представителями бизнес-сообщества.
– Мы наблюдаем резкий всплеск интереса к Ярославской области со стороны инвесторов, – поделился он. – Так что эффект от усиления работы в этом направлении уже есть. Другое дело, что процесс реализации инвестпроектов достаточно длительный. Но могу сказать: посеяно очень много зерен, которые в ближайшее время дадут хорошие всходы.
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вчера, 16:45
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